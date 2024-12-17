Жителей столицы предупредили об очередной волне мошенничества

Правоохранительные органы предупреждают москвичей о новой волне мошенничества. В Федеральной службе безопасности рассказали, что аферисты просят своих жертв перевести личные средства на резервный счет или передать наличные курьеру. Они объясняют это тем, что якобы помогают сохранить средства или ведут оперативную работу.

По еще одной схеме обмана человека пытаются убедить в том, что против него открыто уголовное дело, и деньги помогут решить вопрос. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.