Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 декабря, 17:45

Безопасность

Жителей столицы предупредили об очередной волне мошенничества

Жителей столицы предупредили об очередной волне мошенничества

Мошенники придумали новую схему в социальных сетях

Москвичей приглашают принять участие в вебинаре "Перезвони сам"

"Московский патруль": горожанам рассказали о безопасности во время горнолыжного сезона

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 12 декабря

"Мой район. Новости": мошенники спекулируют на ж/д билетах в предновогодний сезон

"Техно": компания Apple предупредила о новом способе мошенничества

Аферисты начали подделывать сайты единого транспортного портала Москвы

"Московский патруль": МЧС провело мероприятия по выявлению некачественной пиротехники

"Московский патруль": сотрудники МЧС провели учения для гостиничного персонала

Правоохранительные органы предупреждают москвичей о новой волне мошенничества. В Федеральной службе безопасности рассказали, что аферисты просят своих жертв перевести личные средства на резервный счет или передать наличные курьеру. Они объясняют это тем, что якобы помогают сохранить средства или ведут оперативную работу.

По еще одной схеме обмана человека пытаются убедить в том, что против него открыто уголовное дело, и деньги помогут решить вопрос. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
безопасностьобществовидеоРоман КарловНаталия Шкода
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика