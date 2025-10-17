Форма поиска по сайту

Новости

17 октября, 11:30

Безопасность

Мошенники придумали новую схему обмана россиян

Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Теперь они вводят в заблуждение людей насчет газового оборудования. Сначала потенциальной жертве звонят и ссылаются на изменения в законе, якобы абоненту нужно заключить договор на техническое обслуживание со специальной организацией.

Далее выдают фейковый номер талона и просят подтвердить его на сайте. Как только жертвы вводят контактные данные, приходит смс с кодом, который мошенники просят продиктовать. Это предоставляет аферистам доступ к персональным данным.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

безопасностьвидеоИван Евдокимов

