Правительство РФ разрешило ОПК использовать резервы для производства артиллерии

Правительство РФ разрешило оборонно-промышленному комплексу использовать все резервы для производства артиллерии. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

Сергей Шойгу напомнил, что военное ведомство упростило процедуру заключения контрактов, сократило объем испытаний, снизило требования к выбору комплектующих. Как подчеркнул министр обороны РФ, в условиях СВО необходимо быстро пополнять запасы вооружений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.