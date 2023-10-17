17 октября, 11:15Политика
Правительство РФ разрешило ОПК использовать резервы для производства артиллерии
Правительство РФ разрешило оборонно-промышленному комплексу использовать все резервы для производства артиллерии. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
Сергей Шойгу напомнил, что военное ведомство упростило процедуру заключения контрактов, сократило объем испытаний, снизило требования к выбору комплектующих. Как подчеркнул министр обороны РФ, в условиях СВО необходимо быстро пополнять запасы вооружений.
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