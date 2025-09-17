Новости регионов: в Нижегородской области завершились учения "Запад-2025"

В Нижегородской области завершились совместные российско-белорусские учения "Запад-2025". Совместные стратегические учения проходили на полигонах Союзных государств, в акваториях Балтийского и Баренцева морей, а также в воздушном пространстве.

Основной этап прошел на полигоне "Мулино" в Нижегородской области. Как рассказали в Минобороны, подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты проделали проходы в минно-взрывных заграждениях и этим обеспечили продвижение штурмовых групп.

