Госсовет Крыма предложил штрафы за публикацию фото и видео последствий атак ВСУ по РФ

В Совете Федерации готовы поддержать инициативу Госсовета Крыма о штрафах за публикацию видео и фото последствий атак ВСУ по территории России. Сумма для физических лиц при первой публикации составит до 30 тысяч рублей, а для юридических – в 10 раз больше.

По мнению авторов инициативы, публикации в Сети могут серьезно помешать работе российских спецслужб. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.