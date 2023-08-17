Ряд улиц Москвы перекроют 19–20 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15:00

Безопасность

Госсовет Крыма предложил штрафы за публикацию фото и видео последствий атак ВСУ по РФ

Госсовет Крыма предложил штрафы за публикацию фото и видео последствий атак ВСУ по РФ

"Рособоронэкспорт" провел переговоры с делегациями из более 40 стран на форуме "Армия"

Эксперты из США назвали угрозой размещение гиперзвуковых ракет на подводных лодках РФ

Минобороны РФ обвинило США в подготовке к новой пандемии

Передовые российские танки показали на форуме "Армия-2023"

Москвичам рассказали, что можно посмотреть на форуме "Армия-2023"

Москвичам рассказали, что можно посмотреть на форуме "Армия-2023"

Не менее 1,5 тыс оборонных предприятий приняли участие в форуме "Армия-2023"

ВС РФ уничтожили огневые точки ВСУ в южном секторе спецоперации

ВС РФ взяли 3 опорных пункта и 3 наблюдательных поста ВСУ в Харьковской области

В Совете Федерации готовы поддержать инициативу Госсовета Крыма о штрафах за публикацию видео и фото последствий атак ВСУ по территории России. Сумма для физических лиц при первой публикации составит до 30 тысяч рублей, а для юридических – в 10 раз больше.

По мнению авторов инициативы, публикации в Сети могут серьезно помешать работе российских спецслужб. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
безопасностьвидеоРоман КарловЕкатерина ФоменкоИрина Силкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика