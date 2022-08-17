Более трех тысяч объектов повреждены в Первомайске обстрелами со стороны Украины. Об этом сообщил глава городской администрации Сергей Колягин. По его словам, разрушено множество жилых домов и социальных объектов. По данным генпрокуратуры ЛНР, один человек погиб. Еще трое, в том числе ребенок, ранены.

Вооруженные силы России продолжают уничтожать военные склады ВСУ. По данным Минобороны, за сутки уничтожено 9 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в ДНР, Харьковской и Запорожской областях. Из-за больших потерь украинские подразделения часто покидают свои позиции.

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