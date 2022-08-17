Новости последнего часа: МЧС предупредили о высокой пожароопасности в Подмосковье

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В МЧС предупредили о высокой пожароопасности в Подмосковье в четверг и пятницу. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Кабмин РФ ввел льготные кредиты до 5% для АПК. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Израиль и Турция договорились восстановить дипотношения и вернуть послов. Также будут полностью восстановлены дипломатические связи спустя несколько лет напряженности в отношениях.