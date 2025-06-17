Корабли Тихоокеанского флота вернулись из дальнего похода во Владивосток

Во Владивостоке торжественно встретили отряд кораблей Тихоокеанского флота. В пункт постоянного базирования прибыли корветы "Резкий" и "Герой России Алдар Цыденжапов", а также танкер "Печенга". Корабли выполняли задачи дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

За время миссии они преодолели более 10 морей и два океана, посетили 9 стран и приняли участие в международных учениях. Командующий флотом адмирал Виктор Лиина поблагодарил экипажи за стойкость и профессионализм.

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