Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводе в Омской области

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии в Омской области. Там производят танки и тяжелые огнеметные системы.

Министру обороны продемонстрировали автоматическую линию по сборке гусеничных лент. Руководитель предприятия рассказал, что эффективные инженерные решения позволили улучшить качество и нарастить производство, а объемы продукции увеличились в разы.

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