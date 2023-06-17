Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

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08:15

Безопасность

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводе в Омской области

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводе в Омской области

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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии в Омской области. Там производят танки и тяжелые огнеметные системы.

Министру обороны продемонстрировали автоматическую линию по сборке гусеничных лент. Руководитель предприятия рассказал, что эффективные инженерные решения позволили улучшить качество и нарастить производство, а объемы продукции увеличились в разы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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