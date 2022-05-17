ВС РФ получат новую партию танков Т-90М

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Российской армии передадут очередную партию новых танков Т-90М "Прорыв". Об этом сообщили в концерне "Уралвагонзавод". С предприятия в войска отправился эшелон бронетехники. Как рассказали в Минобороны, ежегодно ведомство планировало закупать около 200 танков.
Т-90М – последняя модификация российского основного боевого танка Т-90. Эта модель оснащена усовершенствованным боевым башенным модулем с мощной пушкой калибром 125 миллиметров. Экипаж применяет новые боеприпасы, а также управляемые ракеты, которые способны уничтожать танки противника на дальности до пяти километров.
Сенат США поддержал проведение голосования по пакету помощи Украине на 40 миллиардов долларов. Законопроект прошел процедурное голосование. Ожидают, что окончательное решение сенаторы примут 18 мая. Ускоренно провести документ на прошлой неделе не получилось – процедуру заблокировал сенатор-республиканец Рэнд Пол.
Половина этих денег пойдет непосредственно на военную помощь Киеву, в том числе на обучение и снабжение украинских военнослужащих. Почти 9 миллиардов долларов потратят на финансирование государственных служб Украины, а 5 миллиардов долларов – на продовольственную помощь. На поддержку украинских беженцев направят 900 миллионов долларов.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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