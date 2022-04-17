Российская авиация за ночь уничтожила 68 военных объектов Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Среди них шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и горючего.

Как отметил генерал-майор, с начала спецоперации Украина привлекла более 6 800 иностранных наемников. Самая многочисленная группировка – из Польши. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.