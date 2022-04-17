Паралимпийцы и игроки регби-клуба ЦСКА встретились с участниками спецоперации

Паралимпийцы и игроки регби-клуба ЦСКА встретились с участниками специальной операции. Они пришли поддержать военнослужащих, которые сейчас проходят лечение и реабилитацию в госпитале Вишневского.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.