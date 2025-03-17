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17 марта, 07:15

Безопасность

В России могут ввести блокировку аккаунтов на "Госуслугах" при смене двух параметров

В России могут ввести блокировку аккаунтов на "Госуслугах" при смене двух параметров

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В России предложили ввести автоматическую блокировку аккаунтов на "Госуслугах". Так называемый "период охлаждения" наступит, если пользователь одновременно решит поменять хотя бы два параметра идентификации: например, номер телефона и пароль.

По мнению экспертов, эти действия могут говорить о вторжении мошенников. Когда преступники получают доступ к личному кабинету, первым делом они меняют именно эти параметры. После этого в их руки переходит полный контроль над учетной записью.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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