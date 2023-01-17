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17 января, 19:15

Безопасность

Минобороны РФ показало полет двух ракетоносцев Ту-160 над Северным Ледовитым океаном

Минобороны РФ показало полет двух ракетоносцев Ту-160 над Северным Ледовитым океаном

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Два стратегических ракетоносца Ту-160 пролетели над Северным Ледовитым океаном. Редкие кадры, в том числе из кабины пилотов дальней авиации, опубликовало Минобороны РФ. Весь маршрут занял более 10 часов.

Кроме того, летчики регулярно бывают над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, а также Черного и Балтийского морей. В ведомстве подчеркнули, что все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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