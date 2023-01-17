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16:45

Безопасность

Спасатели МЧС будут пресекать крещенские купания в неположенных местах в Москве

Спасатели МЧС будут пресекать крещенские купания в неположенных местах в Москве

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В Москве готовятся к Крещенским купаниям. Безопасность будут обеспечивать в том числе спасатели МЧС, которые будут пресекать купания в неположенных местах. Они проследят за количеством людей, которые будут выходить на лед. Все из-за того, что в столице оттепель и лед может быть некрепким.

Всего в Москве организуют 46 мест для крещенских купаний. Там будет все необходимое для желающих окунуться в прорубь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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