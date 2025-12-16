С миграционного учета за отсутствие геоданных в "Амине" сняты 139 тыс человек

139 тысяч иностранных граждан сняли с миграционного учета из-за отсутствия геоданных в приложении "Амина". Такие итоги пилотного проекта по цифровому учету мигрантов озвучили на брифинге в Главном управлении МВД по Москве.

Проект стартовал в столичном регионе 1 сентября. Как пояснил врио начальника Управления по вопросам миграции Игорь Дудник, новый порядок экономит время: иностранцам и принимающей стороне больше не нужно лично посещать подразделения МВД, предоставлять бумажные бланки и документы. Регистрация полностью переведена в цифровой формат.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.