В Москве прошла тренировка воздушных спасателей

В Москве показали, как работает уникальная служба воздушных спасателей. Тренировка прошла в преддверии профессионального праздника – Дня спасателя в Московском авиационном центре.

В команде было 27 высококлассных специалистов, которые регулярно проводят подобные тренировки.

Сотрудники аварийно-спасательной службы могут десантироваться с зависшего вертолета беспарашютным способом, эвакуируют пострадавших с помощью так называемых спасательных косынок или носилок. Найти и забрать раненых они могут там, куда не добраться с земли. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.