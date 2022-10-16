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Безопасность

В Приморском крае мобилизованные учатся стрелять из танков и бронетранспортеров

В Приморском крае мобилизованные учатся стрелять из танков и бронетранспортеров

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В Приморском крае мобилизованные учатся стрелять из танков и бронетранспортеров. Обучение проходит под руководством опытных офицеров Приморской общевойсковой армии Восточного военного округа.

Из числа мобилизованных сформированы экипажи танков Т-72Б и БТР-82АМ. Перед стрельбой каждый экипаж выполнил нормативы по загрузке боеприпасов, разведке и обнаружению целей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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