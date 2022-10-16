ВС РФ оттесняют украинскую армию в районе Артемовска

Российские военные продолжают оттеснять украинскую армию в районе Артемовска, важного транспортного узла. ВСУ, отступая, минируют территорию, а также выслеживают и обстреливают группы беженцев, которых выводят российские военные.

Разведка Западного военного округа получила данные о наращивании сил на одном из направлений в зоне проведения СВО. Группе специального назначения поставлена задача по выявлению и уничтожению подразделения противника. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.