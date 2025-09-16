Форма поиска по сайту

16 сентября, 07:45

Мошенники начали звонить родителям и представляться школьными психологами

Мошенники начали звонить родителям и представляться школьными психологами. После этого они отправляют ссылки на поддельные сайты госуслуг и сообщают, что ребенок якобы не прошел обязательное тестирование.

Под видом пересдачи жертвам предлагают перейти по ссылке, которая ведет на фишинговый ресурс. В результате злоумышленники получают доступ к личным данным, а иногда и к банковским аккаунтам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

