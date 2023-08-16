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16 августа, 21:30

Безопасность

Минобороны РФ обвинило США в подготовке к новой пандемии

Минобороны РФ обвинило США в подготовке к новой пандемии

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США начали поиск мутаций вирусов для подготовки новой пандемии. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

Он напомнил, что Вашингтон создал новое спецуправление. Оно займется внедрением передовых технологий в биопроизводство. И это станет новым шагом США в контроле за биологической обстановкой в мире.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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