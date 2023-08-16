Передовые российские танки показали на форуме "Армия-2023"

В третий день работы форума "Армия-2023" гостям показали возможности военной техники. В Алабине можно было понаблюдать за передовыми российскими танками Т90 МС "Прорыв" и Т14 "Армата". Еще там представили бронетранспортеры и боевые машины десанта.

Помимо Алабина, много мероприятий есть в парке "Патриот" и на аэродроме Кубинка. Добраться до площадок форума можно на автомобиле. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.