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16 августа, 18:15

Безопасность

Передовые российские танки показали на форуме "Армия-2023"

Передовые российские танки показали на форуме "Армия-2023"

Москвичам рассказали, что можно посмотреть на форуме "Армия-2023"

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В третий день работы форума "Армия-2023" гостям показали возможности военной техники. В Алабине можно было понаблюдать за передовыми российскими танками Т90 МС "Прорыв" и Т14 "Армата". Еще там представили бронетранспортеры и боевые машины десанта.

Помимо Алабина, много мероприятий есть в парке "Патриот" и на аэродроме Кубинка. Добраться до площадок форума можно на автомобиле. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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