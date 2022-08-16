Здание школы-интерната в Донецке оказалось повреждено при обстреле со стороны ВСУ

Здание школы-интерната в Донецке повреждено в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

Между тем российские военные поразили два украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град" в Донецкой Народной Республике и Харьковской области. Это информация от Минобороны. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.