Движение транспорта в районе "Лужников" закроют 20 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 июля, 06:45

Безопасность

Эксперты по кибербезопасности предупредили о новой схеме мошенничества

Эксперты по кибербезопасности предупредили о новой схеме мошенничества

Ведущие Москвы FM назвали темы эфира 15 июля

В ГД могут принять закон об административном наказании за преследование

ЦБ разрешит банкам блокировать подозрительные денежные переводы

"Безопасный город": в Москве за последнюю неделю из окон домов выпали 2 ребенка

"Безопасный город": служба пожаротушения Москвы отметила 30-летие

"Безопасный город": Московский авиацентр продемонстрировал навыки по тушению пожаров

Новости регионов: лесной пожар охватил 15 гектаров труднодоступной местности под Судаком

Новости регионов: шаурма, шашлык и чипсы стали причиной отравления 47 человек в Туве

"Безопасный город": волонтеры рассказали о подготовке и правилах безопасности в походе

Попасть на мошенников теперь можно и при поиске работы. Схема, о которой предупреждают эксперты по кибербезопасности, заключается в том, что соискатель находит вакансию, а в ответ от него требуют внести предварительную сумму для начала сотрудничества.

Эксперты советуют тщательно проверять информацию о потенциальном работодателе: зайти на его сайт, позвонить напрямую, почитать отзывы, съездить по указанному на сайте адресу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
безопасностьобществовидеоЕгор БедуляАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика