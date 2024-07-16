Эксперты по кибербезопасности предупредили о новой схеме мошенничества

Попасть на мошенников теперь можно и при поиске работы. Схема, о которой предупреждают эксперты по кибербезопасности, заключается в том, что соискатель находит вакансию, а в ответ от него требуют внести предварительную сумму для начала сотрудничества.

Эксперты советуют тщательно проверять информацию о потенциальном работодателе: зайти на его сайт, позвонить напрямую, почитать отзывы, съездить по указанному на сайте адресу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.