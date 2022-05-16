В Подмосковье провели учения для спасателей и пожарных

В подмосковных Апаринках провели учения для спасателей и пожарных. Специалисты департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности отрабатывали помощь пострадавшим в ДТП. В тренировках, в том числе, принимали участие и моторасчеты. При этом были смоделированы аварии самых разных уровней сложности.

Также спасатели отрабатывали и более сложные случаи, в частности, с падением машины с высоты. То есть очень серьезные аварии, которые требуют долгой и аккуратной работы с участием альпинистов, а в некоторых случаях и с использованием тяжелой техники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.