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16 апреля, 09:30

Безопасность

Корабли Балтийского флота провели успешные артиллерийские стрельбы

Корабли Балтийского флота провели успешные артиллерийские стрельбы

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Корабли Балтийского флота провели артиллерийские стрельбы, в ходе которых мишенями стали имитированные воздушные цели и макеты безэкипажных катеров условного противника. Все цели были успешно поражены. В учениях также приняли участие десантные суда – крупнейшие в мире корабли на воздушной подушке.

Кроме того, экипажи отработали погрузку боевой техники и личного состава с береговой черты, а также высадку десанта на необорудованное побережье.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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