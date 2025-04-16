16 апреля, 09:30Безопасность
Корабли Балтийского флота провели успешные артиллерийские стрельбы
Корабли Балтийского флота провели артиллерийские стрельбы, в ходе которых мишенями стали имитированные воздушные цели и макеты безэкипажных катеров условного противника. Все цели были успешно поражены. В учениях также приняли участие десантные суда – крупнейшие в мире корабли на воздушной подушке.
Кроме того, экипажи отработали погрузку боевой техники и личного состава с береговой черты, а также высадку десанта на необорудованное побережье.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.