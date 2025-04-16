Корабли Балтийского флота провели успешные артиллерийские стрельбы

Корабли Балтийского флота провели артиллерийские стрельбы, в ходе которых мишенями стали имитированные воздушные цели и макеты безэкипажных катеров условного противника. Все цели были успешно поражены. В учениях также приняли участие десантные суда – крупнейшие в мире корабли на воздушной подушке.

Кроме того, экипажи отработали погрузку боевой техники и личного состава с береговой черты, а также высадку десанта на необорудованное побережье.

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