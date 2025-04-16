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16 апреля, 07:15

Безопасность

Мошенники начали выдавать себя за сотрудников налоговой для кражи данных

Мошенники начали выдавать себя за сотрудников налоговой для кражи данных

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Мошенники начали использовать новую схему для обмана граждан. Теперь они звонят, представляются сотрудниками налоговой службы и утверждают, что человек забыл подать сведения о доходах за прошлый год. После предлагают записаться на прием в налоговую, но для этого требуют сообщить паспортные данные или ИНН. В итоге мошенники воруют деньги или оформляют кредиты на имя жертвы.

В МВД напомнили, что можно подать заявление в полицию – онлайн, по телефону или лично. Важно не тянуть с этим, так как чем быстрее будет подано заявление, тем выше шанс найти преступников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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