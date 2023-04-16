Морпехи ТОФ отработали высадку на побережье и провели боевые стрельбы

Морпехи Тихоокеанского флота отработали высадку на побережье и провели боевые стрельбы. Как сообщили в Минобороны, это была внезапная проверка боеготовности.

В ходе практических действий подразделения морской пехоты погрузились на большие десантные корабли "Николай Вилков" и "Адмирал Невельской" и высадились на необорудованное побережье в районе тактического поля Мыс Клерка в Приморье. Учения продолжились и на берегу.

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