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16 апреля, 22:30

Безопасность

Морпехи ТОФ отработали высадку на побережье и провели боевые стрельбы

Морпехи ТОФ отработали высадку на побережье и провели боевые стрельбы

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Морпехи Тихоокеанского флота отработали высадку на побережье и провели боевые стрельбы. Как сообщили в Минобороны, это была внезапная проверка боеготовности.

В ходе практических действий подразделения морской пехоты погрузились на большие десантные корабли "Николай Вилков" и "Адмирал Невельской" и высадились на необорудованное побережье в районе тактического поля Мыс Клерка в Приморье. Учения продолжились и на берегу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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