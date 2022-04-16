Главнокомандующий ВМФ встретился с экипажем крейсера "Москва"

Главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов встретился с экипажем затонувшего крейсера "Москва" в Севастополе. Он заверил, что традиции гвардейского ракетного корабля будут продолжены.

По его словам, офицеры, мичманы, личный состав контрактной службы будут продолжать службу на военно-морском флоте. При этом личный состав срочной службы с мая по июль будет уволен и постановлен на воинский учет. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

