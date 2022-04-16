Украинские войска обстреляли поселок рядом с Горловкой. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Сообщается, что речь идет о 12 снарядах. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.