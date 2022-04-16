Российские средства ПВО сбили украинский Су-25 в районе Изюма

Часть пострадавших при обстреле в Брянской области остается в больницах. Об этом сообщают в Минздраве.

В ходе спецоперации Вооруженных сил РФ на Украине были уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонта военной техники в Николаеве. Также в районе Изюма был сбит самолет Су-25 ВСУ Украины. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.