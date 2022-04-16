Лондон намеренно нагнетает обстановку вокруг Украины, накачивая Киев оружием – МИД РФ.

Российская армия нанесла удары по бронетанковому заводу в Киеве и цехам ремонта военной техники в Николаеве – Минобороны РФ.

Около 900 тысяч человек участвуют в общегородском субботнике в Москве – заммэра Бирюков.

Об этих событиях – в сюжете телеканала Москва 24.