ВС России уничтожили на Украине 133 самолета и 458 беспилотников

Вооруженные силы России уничтожили на Украине 133 самолета и 458 беспилотников, сообщает Минобороны РФ.

Министерство иностранных дел объявило, что Россия закрывает въезд для Бориса Джонсона, главы МИД и главы Минобороны Великобритании .

Четыре дела возбудили по фактам осквернения памятников советским солдатам в Германии, передает СК РФ.

Об этих событиях – в сюжете телеканала Москва 24.