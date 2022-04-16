ВКС России уничтожили 16 военных объектов Украины

Минобороны РФ сообщило, что ВКС России уничтожили за ночь 16 военных объектов Украины, в том числе в районах Полтавы и Николаева.

Желаемого эффекта санкции против РФ не дали, признали в минобороны Эстонии.

Возбуждено дело после нападения на россиянина во время автопробега в Афинах. Об этом рассказали в СК РФ.

Об этих событиях – в сюжете телеканала Москва 24.