Российская ПВО сбила украинский Су-25 под Изюмом, сообщает Минобороны РФ.

Роспотребнадзор отменил ограничения на ввоз из Турции перцев, винограда, апельсинов и грейпфрутов.

Россия и Сейшелы согласовывают возобновление прямых авиаперелетов, как рассказали в посольстве РФ.

Об этих событиях – в сюжете телеканала Москва 24.