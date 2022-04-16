Армия РФ нанесла удары по военным заводам в Киеве и Николаеве

Российская армия нанесла удары по военным заводам в Киеве и Николаеве, сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, российские военные с начала спецоперации уничтожили 133 самолета и 2 246 единиц бронетехники ВСУ.

Подача газа для транзита в Европу через Украину продолжается штатно, сообщает "Газпром".

Об этих событиях – в сюжете телеканала Москва 24.