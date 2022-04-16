Российская армия атаковали цеха ремонта военной техники в Николаеве

Российская армия нанесла удары высокоточным оружием большой дальности бронетанковому заводу в Киеве. Также атаковали цеха ремонта военной техники в Николаеве, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 16 объектов противника. Оперативно-тактической авиацией в течение ночи уничтожены 67 районов сосредоточения личного состава и украинской военной техники.

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