Сотрудникам МЧС РФ начнут выдавать оружие

Спасателям теперь будут выдавать оружие. Соответсвующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ вносит изменения в постановления правительства от 1996 года. Согласно проекту, сотрудникам МЧС теперь разрешено выдавать оружие в случае реальной угрозы жизни. Решение будут принимать начальники территориальных органов и руководители спасательных воинских формирований МЧС.

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