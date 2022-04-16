Российские ПВО отразили удар "Точкой У" по Каховской ГЭС. Из-за разрушения плотины под воду могли уйти множество населенных пунктов Херсонской области.

Российская авиация продолжает уничтожать вооружение и технику ВСУ. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.