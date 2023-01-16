Отражение атаки дронов в Севастополе и распространение гриппа В

Российские войска продолжают уничтожать военную технику ВСУ. В районе Красного Лимана в ДНР разгромлен украинский склад с вооружением.

Российские войска не наносят ударов по жилой застройке и социальной инфраструктуре. Это подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления Киева о разрушении дома в Днепропетровске. Здание повреждено в результате сработавшей ракеты ПВО.

В Севастополе отразили атаку украинских дронов. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Системы противовоздушной обороны, а также подразделения Черноморского флота сбили 10 из 10 направленных Киевом беспилотников.

Об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.