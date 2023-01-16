Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 января, 21:00

Безопасность

Отражение атаки дронов в Севастополе и распространение гриппа В

Отражение атаки дронов в Севастополе и распространение гриппа В

Истребитель Су-27 сопроводил самолет ВМС Германии у российской границы

Новости часа: в Шахтерске начали размещать эвакуированных жителей Соледара

ВС РФ уничтожили более 30 украинских военных за сутки на купянском направлении

Подмосковные спасатели предупредили рыбаков о резком потеплении

Россиянам рассказали об отечественных гиперзвуковых ракетах "Кинжал" и "Циркон"

Специалисты МЧС проверят все официальные купели и проруби к крещенским купаниям

Новости часа: МЧС проверит безопасность подготовленных купелей во всех регионах РФ

ВС РФ уничтожили два склада с боеприпасами ВСУ в районе Запорожья

Новости часа: Собянин открыл после реконструкции поликлинику в Нагорном районе

Российские войска продолжают уничтожать военную технику ВСУ. В районе Красного Лимана в ДНР разгромлен украинский склад с вооружением.

Российские войска не наносят ударов по жилой застройке и социальной инфраструктуре. Это подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления Киева о разрушении дома в Днепропетровске. Здание повреждено в результате сработавшей ракеты ПВО.

В Севастополе отразили атаку украинских дронов. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Системы противовоздушной обороны, а также подразделения Черноморского флота сбили 10 из 10 направленных Киевом беспилотников.

Об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
безопасностьобществоза рубежомвидеоНаиль Губаев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика