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18:15

Безопасность

ВС РФ выявляют и уничтожают украинские подразделения в направлении Сватово и Кременной

ВС РФ выявляют и уничтожают украинские подразделения в направлении Сватово и Кременной

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Российские войска выявляют и уничтожают украинские подразделения, которые Киев пытается сосредоточить в направлении Сватово и Кременной. Кадры этой операции публикует агентство РИА Новости. На них видно, как на подразделения ВСУ наводятся с воздуха и уничтожают.

Российский ударный беспилотник "Ланцет" уничтожил украинский комплекс ПВО С-300 на Запорожском направлении. Кадры публикует агентство РИА Новости. На записи видно, как после удара беспилотника сдетонировал боекомплект ПВО.

Показаны кадры боевой работы самоходного артиллерийского орудия "Нона". Расчеты артиллерийского подразделения ВДВ нанесли удары по позициям ВСУ.

Об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.

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