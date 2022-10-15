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Безопасность

Российские войска сорвали подготовку ВСУ к десантной операции вблизи Запорожской АЭС

Российские войска сорвали подготовку ВСУ к десантной операции вблизи Запорожской АЭС

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Российские войска сорвали подготовку армии Украины к проведению речной десантной операции в районе Запорожской АЭС. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Десант формировался в бухте Каховского водохранилища рядом с населенным пунктом Осокоровка. По данному району были нанесены удары ВКС России, ракетных войск и артиллерии. Уничтожены быстроходные катера, две баржи, а также танки и БМП противника. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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