Российские войска сорвали подготовку ВСУ к десантной операции вблизи Запорожской АЭС

Российские войска сорвали подготовку армии Украины к проведению речной десантной операции в районе Запорожской АЭС. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Десант формировался в бухте Каховского водохранилища рядом с населенным пунктом Осокоровка. По данному району были нанесены удары ВКС России, ракетных войск и артиллерии. Уничтожены быстроходные катера, две баржи, а также танки и БМП противника. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.