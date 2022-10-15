Разведка бойцов группы "Вагнер" и занятия мобилизованных на полигоне

В зоне спецоперации бойцы разведывательного взвода группы "Вагнер" произвели разведку на базах отдыха и в соседнем лесу на лисичанском направлении. Это позволило занять новые позиции и расширить зону контроля.

Минобороны опубликовало новые кадры боевой работы армейской авиации. Экипажи вертолетов успешно выполняют поставленные задачи. Летчики уничтожают бронетехнику и объекты военной инфраструктуры украинских боевиков.

В тыловых районах СВО подразделения стрелков и танкистов, сформированные из добровольцев и мобилизованных,отрабатывают сценарии реального боя. Занятия на полигоне ведут офицеры, которые имеют боевой опыт в зоне специальной военной операции. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.