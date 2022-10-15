Отсрочку от частичной мобилизации для многодетных отцов предложили прописать в законе. Речь идет о тех, у кого есть три и больше детей до 16-ти лет. Закрепить норму предлагает Совет по правам человека при президенте.

В Москве получившие повестку и добровольцы продолжают прибывать в военкоматы и на временные пункты призыва. Как проходит частичная мобилизация? И кто может получить отсрочку? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.