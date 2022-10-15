Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

11:15

Безопасность

Отсрочку от частичной мобилизации для многодетных отцов предложили прописать в законе

Отсрочку от частичной мобилизации для многодетных отцов предложили прописать в законе

Военные РФ уничтожили арсенал ВСУ с западным вооружением

В тыловых районах СВО продолжается подготовка новых подразделений

В СМИ сообщили об уничтожении украинской техники при попытке пересечь Ингулец

ВС РФ поразили объекты военного управления и энергетики в двух областях Украины

Новости часа: Клишас заявил об отсутствии законных ограничений для подлежащих мобилизации

Союзные войска РФ отбили атаки ВСУ на трех направлениях на Украине

Между Москвой и Киевом состоялся новый обмен пленными

Мобилизованные проходят курс боевой подготовки по своим военно-учетным специальностям

"Московский патруль": выставка "Дорога-2022" стартовала в Казани

Отсрочку от частичной мобилизации для многодетных отцов предложили прописать в законе. Речь идет о тех, у кого есть три и больше детей до 16-ти лет. Закрепить норму предлагает Совет по правам человека при президенте.

В Москве получившие повестку и добровольцы продолжают прибывать в военкоматы и на временные пункты призыва. Как проходит частичная мобилизация? И кто может получить отсрочку? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
безопасностьвидеоИван КнязевДарья Крамарова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика