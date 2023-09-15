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15 сентября, 11:30

Безопасность

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях Приморского края

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях Приморского края

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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях Приморского края.

На заводе "Звезда" в Большом Камне министр проконтролировал ход строительства плавучего докового комплекса, а также выполнение ремонта и модернизации атомных подлодок.

Следующей остановкой стал авиазавод "Прогресс" в Арсеньеве. Именно там собирают ударные вертолеты Ка-52, которые хорошо зарекомендовали себя в зоне СВО. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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