Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях Приморского края.

На заводе "Звезда" в Большом Камне министр проконтролировал ход строительства плавучего докового комплекса, а также выполнение ремонта и модернизации атомных подлодок.

Следующей остановкой стал авиазавод "Прогресс" в Арсеньеве. Именно там собирают ударные вертолеты Ка-52, которые хорошо зарекомендовали себя в зоне СВО. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.