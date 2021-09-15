Москвичам рассказали, какие преступления в городе раскрывают с помощью камер

Сбежавшего из изолятора временного содержания Александра Мавриди удалось задержать благодаря камерам видеонаблюдения и системе распознавания лиц. Об этом сообщили в полиции.

Камеры часто помогают найти преступников. Например, в метро с начала года обнаружили более 1,5 тысячи человек, которые находились в розыске. О том, как помогает городу система видеонаблюдения, – в эфире телеканала Москва 24.