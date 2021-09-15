Деятели культуры оценили систему видеонаблюдения в Москве

Камеры видеонаблюдения и система распознавания лиц часто помогают найти преступников и нарушителей.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин ценили систему видеонаблюдения в столице.

"Чем больше будет камер, тем меньше будет преступлений, тем больше будет выявлений. Я считаю, камеры должны быть везде: в подъездах, коридорах, везде", – сказал Пригожин.

В московском метро с начала года обнаружили более 1,5 тысячи человек, которые находились в розыске. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.