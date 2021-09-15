Экс-сотрудник МВД рассказал, что могут фиксировать камеры видеонаблюдения

Камеры видеонаблюдения и система распознавания лиц часто помогают найти преступников и нарушителей. Экс-сотрудник МВД Сергей Петров рассказал, что камеры позволяют фиксировать малейшие подробности происшествия и облика человека, который допустил нарушение в законе.

"XXI век принес огромное облегчение правоохранительным органам, и нормальные граждане, которые не связаны сами с преступными деяниями, только рады", – отметил Петров.

По его словам, стало невозможным вырвать сумочку на улице и взломать что-то – все везде фиксируется. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.