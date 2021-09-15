В ЦОДД рассказали, как видеофиксация влияет на раскрываемость преступлений

Камеры видеонаблюдения и система распознавания лиц часто помогают найти преступников. Заместитель руководителя дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Егор Чернов рассказал, что Москва является самым безопасным городом в России именно благодаря комплексам фотовидеофиксации.

"На базе камер работает система перехвата и розыска транспортных средств. Благодаря фото и видеофиксации повышается взаимодействие оперативных служб, и увеличивается раскрываемость преступлений", – сказал Чернов.

Он отметил, что в Москве строится большое количество дорог, появляются новые районы, и именно в таких местах, в том числе, будут появляться комплексно фото-видеофиксации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.