Минобороны РФ показало кадры боевой работы расчетов ЗРК "Оса-АКМ"

11:30
В Минобороны РФ показали работу зенитно-ракетных комплексов "Оса-АКМ". Эти средства ПВО применяют для воздушной разведки, они быстро определяют координаты целей и уничтожают их.
Комплексы особенно эффективны против беспилотников. Еще из преимуществ – высокая проходимость и мобильность. Например, машина-амфибия может форсировать реки, там, где другая техника не пройдет.
"Оса-АКМ" снаряжается шестью ракетами. Они способны поражать самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, беспилотники и другие средства воздушного нападения на высоте до пяти тысяч метров. Их скорость составляет до 500 метров в секунду.
Также Минобороны показало, как устроен военно-полевой быт быт российской армии. У бойцов есть свежеиспеченный хлеб, салаты, колбаса, на горячее – первое-второе и десерты. Также есть душевые кабины из полиэтилена. Можно помыться, побриться и переодеться в свежую одежду. Форму стирают машины-автоматы. Под тентом даже есть своя мини-парикмахерская. И все это в полевых условиях.
Всем необходимым армию обеспечивают бесперебойно. Особое внимание уделяют тем войскам, которые действуют на удалении от пунктов временной дислокации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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